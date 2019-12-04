Map details where hate groups are in Florida
Map details where Florida hate groups are located
JACKSONVILLE, Fla. – Hate groups are still active in nearly every state in America, according to a map from the Southern Poverty Law Center (SPLC).
There are 1,020 active hate groups in the country, including 75 in Florida and at least eight in Jacksonville.
The groups vary from neo-Nazi, Anti-LGTB, white nationalist, KKK, anti-Muslim and black separatist groups.
The SPLC, a nonprofit focusing on legal advocacy and civil rights, aggregated this information from 2018.
GROUPS IN FLORIDA: (There are 21 statewide hate groups in Florida not displayed on the map)
- ACT FOR AMERICA
2 chapters
ANTI-MUSLIM HEATHROW, JACKSONVILLE
- AMERICAN CHRISTIAN DIXIE KNIGHTS OF THE KU KLUX KLAN
KU KLUX KLAN STATEWIDE
- AMERICAN COLLEGE OF PEDIATRICIANS
ANTI-LGBT GAINESVILLE
- AMERICAN FREEDOM PARTY
2 chapters
WHITE NATIONALIST LAKEWOOD RANCH, BRADENTON
- AMERICAN GUARD
GENERAL HATE STATEWIDE
- ARMY OF ISRAEL
BLACK NATIONALIST ORLANDO
- ATOMWAFFEN DIVISION
NEO-NAZI STATEWIDE
- BILL KELLER MINISTRIES
GENERAL HATE ST. PETERSBURG
- CHRISTOGENEA
CHRISTIAN IDENTITY PANAMA CITY
- CITIZENS FOR NATIONAL SECURITY
ANTI-MUSLIM BOCA RATON
- CITIZENS’ ACTION GROUP OF SOUTH FLORIDA
ANTI-MUSLIM HOLLYWOOD
- CONFEDERATE HAMMERSKINS
RACIST SKINHEAD STATEWIDE
- CREATIVITY ALLIANCE, THE
NEO-NAZI STATEWIDE
- CREW 38
RACIST SKINHEAD STATEWIDE
- CULTURES IN CONTEXT INCORPORATED/TURNING POINT PROJECT
ANTI-MUSLIM IMMOKALEE
- D. JAMES KENNEDY MINISTRIES
ANTI-LGBT FORT LAUDERDALE
- ENDANGERED SOULS RC/CREW 519
NEO-NAZI STATEWIDE
- FIRM 22
RACIST SKINHEAD STATEWIDE
- FLORIDA FAMILY ASSOCIATION
ANTI-MUSLIM TAMPA
- GALLOWS TREE WOTANSVOLK ALLIANCE
GENERAL HATE STATEWIDE
- GREAT MILLSTONE
2 chapters
BLACK NATIONALIST TAMPA, MIAMI
- IDENTITY DIXIE
NEO-CONFEDERATE STATEWIDE
- IDENTITY EVROPA
2 chapters
WHITE NATIONALIST GAINESVILLE, LAKELAND
- INSIGHT USA
GENERAL HATE LONGWOOD
- INTERNATIONAL KEYSTONE KNIGHTS OF THE KU KLUX KLAN
KU KLUX KLAN STATEWIDE
- ISRAEL UNITED IN CHRIST
4 chapters
BLACK NATIONALIST ORLANDO, TALLAHASSEE, MIAMI, JACKSONVILLE
- ISRAELITE CHURCH OF GOD IN JESUS CHRIST, THE
BLACK NATIONALIST WEST PALM BEACH
- ISRAELITE SCHOOL OF UNIVERSAL PRACTICAL KNOWLEDGE
2 chapters
BLACK NATIONALIST JACKSONVILLE, TAMPA
- LEAGUE OF THE SOUTH
6 chapters
NEO-CONFEDERATE LAKE CITY, HIALEAH, PANAMA CITY, OCALA, JACKSONVILLE, STATEWIDE
- LEGAL IMMIGRANTS FOR AMERICA
ANTI-IMMIGRANT WINTER SPRINGS
- LIBERTY COUNSEL
ANTI-LGBT ORLANDO
- LOYAL WHITE KNIGHTS OF THE KU KLUX KLAN
KU KLUX KLAN STATEWIDE
- NATION OF ISLAM
7 chapters
BLACK NATIONALIST TAMPA, SAINT PETERSBURG, PENSACOLA, MIAMI, JACKSONVILLE, FORT LAUDERDALE, ORLANDO
- NATION OF KINGS AND PRIESTS
BLACK NATIONALIST ORLANDO
- NATIONAL SOCIALIST MOVEMENT
NEO-NAZI STATEWIDE
- NEW BLACK PANTHER PARTY FOR SELF DEFENSE
3 chapters
BLACK NATIONALIST TAMPA BAY, JACKSONVILLE, TALLAHASSEE
- PATRIOT FRONT
WHITE NATIONALIST STATEWIDE
- PROUD BOYS
4 chapters
GENERAL HATE JACKSONVILLE, TAMPA, DELAND, MIAMI
- REAL REPUBLIC OF FLORIDA
WHITE NATIONALIST TALLAHASSEE
- SHARKHUNTERS INTERNATIONAL
GENERAL HATE HERNANDO
- SICARII 1715
BLACK NATIONALIST ORLANDO
- SOLDIERS OF ODIN
ANTI-MUSLIM STATEWIDE
- STEDFAST BAPTIST CHURCH
ANTI-LGBT JACKSONVILLE
- STORMFRONT
WHITE NATIONALIST WEST PALM BEACH
- STRAIGHT WAY AND MORE, THE
ANTI-MUSLIM VENICE
- THE RIGHT STUFF
WHITE NATIONALIST STATEWIDE
- TRADITIONALIST AMERICAN KNIGHTS OF THE KU KLUX KLAN
KU KLUX KLAN STATEWIDE
- TRADITIONALIST WORKER PARTY
NEO-NAZI STATEWIDE
- UNITED SOUTHERN SKINS
RACIST SKINHEAD STATEWIDE
- UNITED WEST, THE
ANTI-MUSLIM LAKE WORTH
- VINLANDERS SOCIAL CLUB
RACIST SKINHEAD STATEWIDE
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