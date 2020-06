Historical statues coming down all across the country tied to protests: A list

A Christopher Columbus statue in Boston was beheaded overnight https://t.co/oZVRStbQAc pic.twitter.com/ZxQqAlYcTl — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 10, 2020

Dallas - A Texas Ranger statue that went by the name “One Riot, One Ranger,” was removed from Love Field Airport on June 11.","type":"text"},{"_id":"VBDOMJ7MI5ASPEEHDEGMLEWG4I","content":"- A statue of late Mayor Orville Hubbard was removed June 5 due to Hubbard’s alleged racist views.","type":"text"},{"_id":"T2OFTGZ3DFFVPMQ6MPGB37QFDE","content":"The city began removing a monument June 8 that memorialized Confederate prisoners of war.","type":"text"},{"_id":"ZE4SCJQA4NBV5BG7UMZBB3NFNA","content":"A statue and plaque honoring fallen Confederate soldiers was removed from Hemming Park on June 9. The statue had been at the park since 1898.","type":"text"},{"_id":"K6ZO3IXVXVDKTBIWF35L5QGSDM","content":"A statue of John Breckenridge Castleman, a Confederate officer, was removed June 8.","type":"text"},{"_id":"P47BRLHKC5AUXOEXV4RMJFH3HY","content":"A statue depicting Confederate Admiral Raphael Semmes was removed June 5.","type":"text"},{"_id":"LKGGQPB3M5AAXJ5ADHGXA25YBM","content":"A statue of Robert E. Lee was torn down by protesters in early June.","type":"text"},{"_id":"QN34SYDA6FFYHIF2GA7EP4CZRQ","content":"A statue of politician Edward Carmack, a known critic of Tennessee civil rights journalist Ida B. Wells, was taken down May 30 outside the state Capitol.","type":"text"},{"_id":"HJ7BCJRPDJFZJOBBOU77Z44T6A","content":"The statue of former Mayor Frank Rizzo was removed June 2. Rizzo allegedly mistreated members of the Black and LGBT communities during his two terms in the 1970s.","type":"text"},{"_id":"WTPJ4GPIKBBBXLJ2SI3XQCOVUI","content":"Three statues -- those of Confederate Gen. Williams Carter Wickham, Confederate President Jefferson Davis and Christopher Columbus -- were torn down over a five-day span in June. The statue of Columbus was thrown into a lake.","type":"text"},{"_id":"C5FPWFUOEFDPFGXCSTS3CGQJXU","content":"A statue of Christopher Columbus was taken down by protesters outside of the state Capitol.","type":"text"},{"_id":"VLT4Y46HLJC53FEHCL4BCZFATI","content":"- A statue honoring a colonizer who laid claim to the land where the discovery of shiny flakes of gold sparked the California Gold Rush was removed June 15, outside a hospital bearing his name. A work crew lifted the statue of John Sutter - a 19th century man who enslaved Native Americans - off its pedestal in one of the latest instances of a historical figure being removed from public display.","type":"text"}],"copyright":"Graham Media Group 2020","credits":{"by":[{"_id":"XVWPPHOHWFCK7BTK335KV3D2EU","additional_properties":{"original":{"role":"Digital Content Team, Graham Media Group","status":true}},"description":"Keith is a member of Graham Media Group's Digital Content Team, which produces content for all the company's news websites. Keith is a member of Graham Media Group's Digital Content Team, which produces content for all the company's news websites. 